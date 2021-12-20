Суд в Кемерове вынес приговор задавившему охранника водителю автобуса

0
Фото:  

Правоохранители сообщили о завершении судебных заседаний по делу, возбужденному после смертельного ДТП на автовокзале кузбасской столицы.

Трагедия произошла в феврале 2019 года на автовокзале в Кемерове. Водитель междугороднего автобуса "НефАЗ" наехал на 44-летнего сотрудника ЧОП. В результате травм, полученных в ДТП, пострадавший скончался на месте. Правоохранители возбудили в отношении 42-летнего водителя уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Выяснилось, что он нарушил требования ПДД. Кроме того, в организме мужчины было обнаружено наркотическое вещество, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Суд признал водителя виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кузбассовец также лишился водительских прав на два с половиной года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31941

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined