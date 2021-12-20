Суд в Кемерове вынес приговор задавившему охранника водителю автобуса

Трагедия произошла в феврале 2019 года на автовокзале в Кемерове. Водитель междугороднего автобуса "НефАЗ" наехал на 44-летнего сотрудника ЧОП. В результате травм, полученных в ДТП, пострадавший скончался на месте. Правоохранители возбудили в отношении 42-летнего водителя уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Выяснилось, что он нарушил требования ПДД. Кроме того, в организме мужчины было обнаружено наркотическое вещество, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кузбассовец также лишился водительских прав на два с половиной года.