Суд в Кемерове выкупил новое здание почти за 3,5 млрд рублей

Согласно документам, размещенным на платформе госзакупок, кассационный суд выкупил новое здание, построенное на Притомском проспекте в Кемерове. Контракт был заключен 30 декабря 2021 года, а исполнен — 31 декабря 2021 года. Сумма сделки составила 3 409 880 300 рублей.

Суд получил 10-этажное здание площадью 28 669 квадратных метров. Все инженерно-технические системы готовы для эксплуатации. Земельный участок находится в аренде: соответствующий договор был заключен 11 февраля 2019 года на 54 месяца.

Напомним, что строительство здания суда было завершено, вопреки планам, в ноябре 2020 года.