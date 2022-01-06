Суд в Кемерове выкупил новое здание почти за 3,5 млрд рублей

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Здание восьмого кассационного суда в кузбасской столице было продано за 3,4 млрд рублей.

Согласно документам, размещенным на платформе госзакупок, кассационный суд выкупил новое здание, построенное на Притомском проспекте в Кемерове. Контракт был заключен 30 декабря 2021 года, а исполнен — 31 декабря 2021 года. Сумма сделки составила 3 409 880 300 рублей.


Суд получил 10-этажное здание площадью 28 669 квадратных метров. Все инженерно-технические системы готовы для эксплуатации. Земельный участок находится в аренде: соответствующий договор был заключен 11 февраля 2019 года на 54 месяца.


Напомним, что строительство здания суда было завершено, вопреки планам, в ноябре 2020 года.

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