Суд в Кемерове рассмотрит иск РПЦ к городской администрации

Как следует из данных Арбитражного суда Кузбасса, иск в отношении администрации Кемерова был принят еще 22 октября 2021 года. Истцом выступил православный приход Знаменского кафедрального собора Кемеровской епархии РПЦ (Московский патриархат). Журналист AVOKADO обратился в пресс-службу Кузбасской митрополии, чтобы выяснить, по какой причине были начаты разбирательства.

– Иск был подан для того, чтобы надлежащим образом оформить недавно построенное здание библиотеки, расположенное на территории Знаменского собора, – сообщил корреспонденту руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровского епархиального управления Вячеслав Ланский.

Из картотеки суда следует, что заседание по данному делу откладывалось несколько раз. Следующее должно состояться 15 февраля 2022 года.