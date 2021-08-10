Во вторник, 10 августа, в Кемерове должно было состояться заседание Заводского районного суда по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Однако оно переносится из-за карантина, объявленного в кемеровском СИЗО. Причиной таких мер стало заражение коронавирусом находящихся в изоляторе людей.

Провести заседание в онлайн-формате не получится, присутствие подсудимых в зале обязательно, пишет "Коммерсантъ-Сибирь" со ссылкой на участвующего в процессе адвоката. В суде уточнили изданию, что возобновление заседаний произойдет после отмены карантина.

Напомним, в Кемерове с 26 июля закрыт на карантин СИЗО после вспышки заболеваемости коронавирусом.