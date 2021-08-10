Суд в Кемерове отложил заседание по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" из-за карантина в СИЗО

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Судебное заседание по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ, запланированное на 10 августа, отложено на неизвестный срок из-за массового заражения COVID-19 в следственном изоляторе.

Во вторник, 10 августа, в Кемерове должно было состояться заседание Заводского районного суда по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Однако оно переносится из-за карантина, объявленного в кемеровском СИЗО. Причиной таких мер стало заражение коронавирусом находящихся в изоляторе людей.


Провести заседание в онлайн-формате не получится, присутствие подсудимых в зале обязательно, пишет "Коммерсантъ-Сибирь" со ссылкой на участвующего в процессе адвоката. В суде уточнили изданию, что возобновление заседаний произойдет после отмены карантина.


Напомним, в Кемерове с 26 июля закрыт на карантин СИЗО после вспышки заболеваемости коронавирусом.

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