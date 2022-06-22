Суд "спас" жительницу Кузбасса от выплаты крупного долга банку

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Один из банков в Кемеровской области не смог получить деньги от должницы через суд.

В конце октября 2013 года жительница Мариинска взяла кредит на сумму около 64 000 рублей под 33% годовых на три года. До марта 2015 года женщина выплатила по своим обязательствам около 50 000 рублей, но затем перестала это делать. По условиям договора, при нарушении срока возврата кредита, его части или уплаты процентов, заемщик должен был выплатить неустойку в размере 120% годовых за каждый день просрочки. Банк насчитал мариинке долг на общую сумму около 200 000 рублей и обратился в суд для взыскания.


Однако горожанка с иском не согласилась. Она заявила, что организация пропустила срок исковой давности. Суд установил этот факт и отказал банку в удовлетворении иска.

– Следует отметить, что ситуация, возникшая при рассмотрении данного спора, является скорее исключением, чем правилом, – рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

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