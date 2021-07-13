Суд сообщил список всех нарушений закрытого кемеровского ТРЦ "Лапландия"

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На сайте кемеровского суда появилась информация по списку допущенных собственниками ТРЦ "Лапландия" нарушений, которые стали поводом для закрытия крупного объекта массового посещения.

Из текста документа, появившегося на сайте Центрального районного суда города Кемерово, следует, что в список выявленных в здании торгового центра "Лапландия" входят:

  • несоответствующее заданным стандартам пожарной безопасности состояние огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования;
  • нарушения организации работ по ремонту, техобслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и выделения путей эвакуации (общие коридоры) стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия;
  • отсутствие обеспечения суммарного расхода воды на тушение пожара для спринклерных, дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов от источника водоснабжения — наружных сетей городского водопровода;
  • не соблюдение установки оросителей спринклерной системы, в торговом зале, с учетом потолка типа.… таким образом, чтобы не нарушалась карта их орошения и другие нарушения.

По результатам проверки суд обязал владельцев крупного ТРЦ в кузбасской столице устранить выявленные недочеты и привести здание в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности.

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