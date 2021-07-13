Из текста документа, появившегося на сайте Центрального районного суда города Кемерово, следует, что в список выявленных в здании торгового центра "Лапландия" входят:
- несоответствующее заданным стандартам пожарной безопасности состояние огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования;
- нарушения организации работ по ремонту, техобслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и выделения путей эвакуации (общие коридоры) стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия;
- отсутствие обеспечения суммарного расхода воды на тушение пожара для спринклерных, дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов от источника водоснабжения — наружных сетей городского водопровода;
- не соблюдение установки оросителей спринклерной системы, в торговом зале, с учетом потолка типа.… таким образом, чтобы не нарушалась карта их орошения и другие нарушения.
По результатам проверки суд обязал владельцев крупного ТРЦ в кузбасской столице устранить выявленные недочеты и привести здание в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности.
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