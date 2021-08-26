Суд разрешил работу нескольких этажей в закрытом кемеровском ТРЦ

В четверг, 26 августа, в Кемерове почти полностью возобновит работу ТРЦ "Гринвич". Кемеровский областной суд частично удовлетворил заявление владельцев объекта о снятии обеспечительных мер по иску прокуратуры, согласно которым ТРЦ обязан прекратить работу до устранения нарушений пожарной безопасности.

Таким образом, функционировать начнут первые три этажа здания. Четвертый этаж, где расположены кинотеатр и общепит, останется закрытым. Об этом сообщил источник портала "Авант-ПАРТНЕР".

Напомним, о закрытии ТРЦ "Гринвич" стало известно еще в начале августа.