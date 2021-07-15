Суд рассмотрит уголовное дело об убийстве экс-главы Киселевска

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Завершилось расследование дела об убийстве бывшего мэра Киселевска. Обвиняемая в преступлении банда предстанет перед судом.

В Кемеровской области на скамью подсудимых попали 51-, 47- и 62-летний жители города Белово и Беловского района, которые были участниками вооруженной группы. Ее организовал 45-летний начальника Беловской спасательной службы. Следствие установило, что банда причастна к более 10 тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным с с 2013 года по октябрь 2019 года, среди которых незаконное хранение оружия, разбой, угон, кража и поджог.


Злоумышленники совершали разбойные нападения на дома состоятельных людей, а также подожгли здание, где работал организатор группы. Он конфликтовал с начальством и решил отвлечь руководство от своих обязанностей.


Узнать о всех злодеяниях удалось после нападения на 59-летнего экс-главу Киселевска Сергея Лаврентьева 31 октября 2019 года. Обвиняемые вломились в усадьбу Лаврентьева, все закончилось перестрелкой и гибелью бывшего чиновника и главаря банды. В настоящее время дело направлено в суд.

— 36-летний участник банды заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство, в настоящее время оно рассматривается в суде, — сообщили в областном СУ СКР.

Напомним, 31 октября 2019 года в поселке Верх-Чумыш было найдено тело экс-мэра.

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