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Суд рассмотрит уголовное дело о вырубке леса на 800 тыс. рублей участниками ОПГ в Кузбассе

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Пятеро кузбассовцев ответят перед судом за незаконную вырубку насаждений и продажу древесины.

По данным следствия, кузбасский бизнесмен в сговоре с отцом собрали группировку, которая с 2019 года по июнь 2020 года рубила лес в Тисульском районе. Деятельность была незаконной и масштабной: в общей сложности ОПГ причинила лесному фонду РФ ущерб более 800 тыс. рублей.

Сообщники не только валили деревья, но также перерабатывали их, а заготовленную древесину продавали. Один из обвиняемых возместил нанесенный фонду ущерб, однако уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.


Так, пятеро кузбассовцев обвиняются по ч. 3 ст. 260 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). Разобраться в деле предстоит Тисульскому районному суду, сообщили в облпрокуратуре.

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