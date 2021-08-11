Суд рассмотрит уголовное дело о вырубке леса на 800 тыс. рублей участниками ОПГ в Кузбассе

По данным следствия, кузбасский бизнесмен в сговоре с отцом собрали группировку, которая с 2019 года по июнь 2020 года рубила лес в Тисульском районе. Деятельность была незаконной и масштабной: в общей сложности ОПГ причинила лесному фонду РФ ущерб более 800 тыс. рублей.



Сообщники не только валили деревья, но также перерабатывали их, а заготовленную древесину продавали. Один из обвиняемых возместил нанесенный фонду ущерб, однако уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

Так, пятеро кузбассовцев обвиняются по ч. 3 ст. 260 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). Разобраться в деле предстоит Тисульскому районному суду, сообщили в облпрокуратуре.