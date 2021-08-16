Суд рассмотрит дело о превышении полномочий кузбасского пристава с целью получения премии

Судебный пристав-исполнитель обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и сразу в трех эпизодах преступления по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). По информации СК, в марте прошлого года сотрудница регионального УФССП захотела получить премию за выполнение плана и неправомерно внесла корректировки в базе данных.

— <...> изменила в автоматизированной информационной системе дату выдачи трех исполнительных производств. В результате чего судебный пристав досрочно прекратила производство по документам.Таким образом, она преждевременно освободила от административного наказания троих местных жителей, — рассказали в областном СУ СКР.

После того, как злоумышленницу уличили, она созналась в содеянном. Теперь доказательства по делу направлены в суд.