Суд: прокуратура Кузбасса распространила недостоверную информацию

Как сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда, прокуратура Кузбасса опубликовала некорректную информацию в материалах от 29 июня 2022 года. Правоохранители сообщили, что мариинец якобы лишится водительских прав из-за психического расстройства в форме параноидальной шизофрении. Однако в суде отметили, что основанием для данного решения стал совершенно другой диагноз.

‒ ...установил в качестве обстоятельств, послуживших основанием прекращения действия права управления транспортными средствами, имеющиеся у административного ответчика признаки синдрома зависимости, вызванного употреблением наркотических средств из группы психостимуляторов второй стадии, а также склонность к неоднократному (пагубному) употреблению наркотических средств <...> без явлений зависимости, ‒ сообщили представители Мариинского городского суда.

При этом подчеркивается, что диагноз "параноидная шизофрения" у горожанина действительно имеется. Решением другого суда мужчина был направлен на лечение в стационар, где он сейчас и находится, рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе Мариинского городского суда. Однако на учете по данному заболеванию мариинец не стоял.

Как уточнили корреспонденту AVOKADO в суде, об ошибке было сообщено в прокуратуру, однако на сегодняшний день меры по исправлению недостоверной информации предприняты не были. Соответствующая информация были направлена и прокурору региона.

Решение суда о лишении водительских прав горожанина на текущий момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано.