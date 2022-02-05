Суд продлил арест собственнику ХК "СДС" Михаилу Федяеву

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Кемеровский суд на несколько месяцев увеличил срок пребывания Михаила Федяева под стражей, куда он был помещен после трагедии на беловской шахте "Листвяжная".

Михаил Федяев, собственник холдинговой компании "СДС" останется под арестом до 14 мая 2022 года. Таким образом, общий срок пребывания бизнесмена под стражей увеличился до пяти месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Срок содержания под стражей Федяева М. Ю. продлен на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 14.05.2022, – рассказал собеседник агентства.

Напомним, что Михаил Федяев был задержан вместе с несколькими управленцами компании после ЧП, произошедшего на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"), после чего попал под стражу. Следствие полагает, что Федяев знал о нарушениях промышленной безопасности на шахте, где после взрыва метана погиб 51 человек. Ранее суд оставил под арестом руководство предприятия. Росприроднадзор предложил ограничить лицензию "Листвяжной".

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