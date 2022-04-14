Суд признал кемеровскую шахту банкротом

Жительница столицы Кузбасса задалась вопросом в социальных сетях о причинах закрытия шахты "Бутовская".

– Почему закрывают шахту Бутовская? Очень жалко! Как-то можно повлиять на это? – написала горожанка.

Представители Министерства угольной промышленности Кузбасса ответили женщине, что шахта была признала банкротом. Арбитражный суд проводил процедуру наблюдения в отношении предприятия и пришел к выводу о его неплатежеспособности.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, задолженностей по зарплатам у работников нет. Их сократили с выплатой компенсации. На шахте остаются только отвечающие за систему жизнеобеспечения предприятия.