Суд признал фигурантов дела о пожаре в кемеровской "Зимней вишне" членами ОПГ

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Экс-гендиректора "Зимней вишни" и других обвиняемых по делу о пожаре признали членами ОПГ.

В четверг, 30 сентября, суд признал бывшую гендиректора компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлию Богданову, техдиректора Георгия Соболева и управляющую ТРЦ Надежду Судденок членами организованной преступной группы.


Суд посчитал, что Богданова в денежных интересах привлекла к совершению преступления своих коллег: Судденок и Соболева, которые должны были выполнять поручения гендиректора, создавая видимость обеспечения пожарной безопасности в ТРЦ. По данным суда, целью фигурантов было сокращение объема финансовых вложений в систему пожарной безопасности, чтобы извлечь как можно больше прибыли, сообщает "МК в Кузбассе".


Также руководство ТРЦ было признано виновным в оказании небезопасных услуг, а пожарные – в халатности. Кроме того, руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко и инженеру противопожарной системы Александру Никитину предъявлены обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, пишет VSE42.Ru.

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