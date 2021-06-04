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Суд присяжных решит судьбу застрелившего пристава новокузнечанина

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Дело кузбассовца, устроившего стрельбу в здании суда, будет рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Заместитель Генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который открыл огонь в мировом суде Новокузнецка. В результате его действий пострадали два человека, в связи с чем стрелок обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава и покушении на убийство двух соседей по дачному участку.


16 января 2020 года Артем Пакалов пришел с ружьем в судебный участок №2 Новокузнецкого судебного района. В это время там рассматривали дело об умышленном повреждении соседом его имущества. Обвиняемым по делу был человек, с которым у стрелявшего был конфликт. Путь вооруженному мужчине преградил пристав, в которого он и выстрелил. Затем под раздачу попала и соседка Пакалова: пуля пришлась женщине в голову. Врачам удалось спасти пострадавшую, однако пристав скончался в медучреждении.


В областной прокуратуре сообщили, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.

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