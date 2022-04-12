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Суд приостановил работы на шахте в Кузбассе из-за угрозы гибели людей

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Деятельность на некоторых участках угольного предприятия в Кемеровской области временно прекратилась из-за нарушений.

Проверка, проведенная на одной из шахт в Лениске-Кузнецком, выявила, что на предприятии допускается нарушение норм и правил промышленной безопасности. В поле зрения специалистов попал подготовительный забой на нескольких участках. Среди прочего установлено, что там была установлена недостаточная слышимость звуковой аварийной сигнализации, а штат геолого-маршейдерской службы был не укомплектован в нужной численности.

"Выявленные нарушения могли привести к взрыву газа метана, невозможности оповещения об аварии и гибели сотрудников шахтоучастка", ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Суд признал юридическое лицо виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности подготовительного забоя на четырех участках. Приставы остановили работы на обозначенной части предприятия на 20 суток.

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