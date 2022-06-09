Суд приостановил работу ряда кузбасских шахт в начале июня

Ряд шахт в Кузбассе временно прекратили работу после того, как специалисты Ростехнадзора обнаружили там нарушения, представляющие опасность для жизни и здоровья людей. С начала июня 2022 года в отношении предприятий было составлено несколько протоколов о запрете деятельности, сообщил официальный представитель надзорного органа Андрей Виль.

Так, суд на 90 суток приостановил проведение горной выработки Газодренажная сбойка №11 бис АО "Распадская-Коксовая" (поле № 2). На угольном предприятии было выявлено превышение допустимой концентрации метана и нарушение крепления горной выработки. Аналогичный запрет наложили и на работы по выработке Вентиляционного штрека 5а-7-40 ПАО "Распадская" из-за высокой концентрации все того же метана.

На шахте "Тайбинская" инспекторы обнаружили нарушения проектной документации по эксплуатации зданий и сооружений, а также кабельной продукции. Работы приостановились на 90 суток.

Предприятие "Шахта "Алардинская" допустило нарушение при эксплуатации технического устройства, из-за чего работник получил травму. Ростехнадзор запретил использование моноканатной подвесной дороги.

Также специалисты приостановили работы по проведению подготовительного забоя и эксплуатации ленточного конвейера в газодренажной печи № 25-100 АО шахты им. С.М. Кирова. Причиной этому стали: высокая концентрация метана, нарушения в работе системы аэрогазового контроля, проведение выработки в "пылевзрывоопасном состоянии". Кроме того, на предприятии использовался неисправный конвейер.

На участке АО "Объединенная Угольная компания "Южкузбассуголь" филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" также использовался неисправный конвейер. Кроме того, инспекторы выявили нарушение систем пылеподавления. Сейчас работы приостановлены Ростехнадзором.

Работники надзорного органа также временно запретили выемку угля в лаве 50-06 АО шахты им. В.Д. Ялевского. Причиной этому стало то, что отработанные дегазированные скважины не были ликвидированы и законсервированы. Кроме того, имелась аэродинамическая связь с земной поверхностью.