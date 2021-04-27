Суд приостановил работу кузбасской шахты из-за многочисленных нарушений безопасности

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159 нарушений удалось выявить на кузбасской шахте в ходе проверки, которую провели сотрудники Сибирского. Как итог: деятельность предприятия приостановлена на 30 суток.

Из данных, которые предоставил Ростехнадзор следует, что проверка угольной шахты АО "Распадская-Коксовая" проводилась с 12 по 23 числа апреля. При этом за это время специалистам удалось выявили на предприятии 159 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности.


Речь идет о нарушениях при креплении горных выработок, а также неисправности в системе взрывозащитного орошения на комбайне. Кроме того, на объекте не осуществлялся контроль за смещением пород кровли и не обеспечивалась техническая возможность разгазирования тупиковой части горной выработки.


В результате суд принял решение приостановить деятельность подготовительных забоев АО "Распадская-Коксовая" на 30 суток. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

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