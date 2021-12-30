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Суд приостановил деятельность кузбасской шахты "Листвяжная"

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Работа беловской шахты "Листвяжная" по решению суда приостановлена на 90 суток.

Беловский городской суд принял решение о временном прекращении деятельности "Листвяжной" (УК "СДС-Уголь"). Судебное постановление от 13 декабря 2021 года на 90 суток запрещает на предприятии проведение горных работ. Исключение составляют горноспасательные работы и работы по ликвидации последствий аварии. Жалоба ООО "Шахта "Листвяжная" по результатам рассмотрения Кемеровским районным судом осталась без удовлетворения. Решение о приостановке ‒ без изменения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ростехнадзор.

‒ Судом было отмечено, что приостановление горных работ не влечет приостановление деятельности по устранению выявленных нарушений и не является препятствием к их устранению. Возобновление горных работ по добыче в шахте возможно при условии разработки ООО "Шахта "Листвяжная" проектной документации, прошедшей все необходимые согласования и экспертизы", ‒ рассказали в пресс-службе Ростехнадзора.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что суд оставил собственника ХК "СДС" Михаила Федяева под стражей, куда он был помещен после трагедии на "Листвяжной".

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