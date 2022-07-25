Суд принудил кузбасских чиновников погасить долг по ипотеке за мертвеца

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В кузбасском городе мужчина взял ипотеку в известном банке и умер, не успев выплатить всю сумму займа. Кредиторы принялись "трясти" расплату за усопшего с чиновников.

Смерть заемщика по кредиту вогнала администрацию Мариинского округа в долги. Как оказалось,

в марте 2019 года местный житель оформил ипотечный договор в известном зеленом банке на 300 000 рублей. Погашение займа должно было произойти в течении пяти лет. На эти деньги мужчина приобрел квартиру стоимостью 1,1 млн рублей.


Однако спустя год и три месяца он умер, а вот наследство на квартиру никто из родных оформлять не стал и поэтому жилплощадь досталась властям.

– Администрация Мариинского муниципального округа в силу закона стала собственником квартиры, принадлежащей умершему заемщику, и, как наследник выморочного имущества, должна отвечать по долгам наследодателя, – сказали в Мариинском городском суде.

При этом оставлять квартиру себе муниципалитет не пожелал. В связи с этим, было принято решение продать недвижимость на торгах за один миллион рублей. Однако долг мертвецу банк не простил и потребовал новых собственников рассчитаться за заем, но те отказались. В итоге разбираться пришлось через суд, где администрацию принудили заплатить кредитору 330 000 рублей.

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