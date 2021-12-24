Сегодня, 24 декабря, в Кемерове завершилось оглашение приговора по второму делу об инциденте в ТРЦ "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта 2018 года. Напомним, что жертвами трагедии стали 60 человек, больше половины которых – дети.

Приговор был вынесен экс-начальнице Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, главе инспекции Гостройнадзора Кузбасса Светлане Шенгерей, руководителю ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко, сыну Комковой Эдуарду Комкову. Фигурантов дела обвиняли, в зависимости от совершенных преступлений, по:

Танзиля Комкова – ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки";

– ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки"; Никита Чередниченко – п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки";

– п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки"; Светлана Шенгерей – ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями";

– ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"; Эдуард Комков – ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

Суд признал всех фигурантов второго дела виновными и приговорил их к следующему наказанию:

Танзиля Комкова – 18 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет ;

Никита Чередниченко – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 70 млн 500 тысяч рублей;

Светлана Шенгерей – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима;

Эдуард Комков – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом, равном десятикратной сумме взятки, в размере 70 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 8 лет, сообщает ТАСС.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что Танзиля Комкова просила суд учесть ее заслуги при вынесении приговора. Фигуранты второго дела пытались обжаловать свой арест. Обвиняемые по первому уголовному делу, возбужденному по факту пожара в "Зимней вишне", уже получили сроки от 5 до 14 лет.