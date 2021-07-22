Суд по делу об убийстве пристава состоялся в Новокузнецке

Первое заседание по делу мужчины, обвиняемого в убийстве судебного исполнителя и покушении на убийство прошло в Новокузнецке. В ходе процесса прозвучала предыстория произошедшего.

Точкой отсчета стал конфликт двух семей: соседский мальчик повредил велосипед сына подсудимого. Все это переросло в порчу имущества друг друга и судебные тяжбы. Во время очередного разбирательства в суде, мужчина схватился за ружье в попытке застрелить женщину, однако на пути встал пристав, который в результате скончался.

Обвиняемый попросил снисхождения у суда.

– Я не ем ничего. Голодовку буду продолжать до своей смерти, я прошел такой ад. Я являлся потерпевшим, но такого нельзя пережить никому, – цитирует кузбассовца "РЕН-ТВ".

Стрельба в мировом суде Новокузнецка произошла 16 января 2020 года.