Суд отравил кузбассовца в тюрьму на 9 лет за убийство матершинника

В Топках будут судить 34-летнего мужчину, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.

По данным следствия, в роковой день осужденный распивал спиртное в гостях у знакомой местной жительницы и ее сожителя. В процессе возлюбленный дамы обматерил посетителя и вышел в другую комнату.

– Разозлившись, осужденный прошел за ним и ударил его ножом в грудь. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов, – сказали в кузбасском СУ СКР.

Силовики задержали агрессора и возбудили уголовное дело. Вину горожанин признал. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима.