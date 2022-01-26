Суд отравил кузбассовца в тюрьму на 9 лет за убийство матершинника

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Житель кузбасского города на девять лет отправился в места лишения свободы за то, что убил ножом земляка-матерщинника.

В Топках будут судить 34-летнего мужчину, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.


По данным следствия, в роковой день осужденный распивал спиртное в гостях у знакомой местной жительницы и ее сожителя. В процессе возлюбленный дамы обматерил посетителя и вышел в другую комнату.

– Разозлившись, осужденный прошел за ним и ударил его ножом в грудь. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов, – сказали в кузбасском СУ СКР.

Силовики задержали агрессора и возбудили уголовное дело. Вину горожанин признал. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима.

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