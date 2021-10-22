Суд отправил в колонию кемеровского бизнесмена за растрату денег заказчика

0
Фото:  

Правоохранители уличили индивидуального предпринимателя в растрате сотен тысяч рублей из средств, выделенных клиентом на заказ.

Суд в Центральном районе Кемерова вынес приговор 51-летнему работнику, растратившему деньги заказчика. Между директором местной фирмы и предпринимателем был заключен договор, согласно которому последний должен был выполнить ремонт в компании. На счет работника перечислили миллион рублей, часть из которых он потратил вовсе не на работы.

– Часть этой суммы, около 350 тысяч рублей, предприниматель потратил по своему усмотрению. В результате он не смог выполнить весь объем работ и приобрести необходимый материал для этого, – сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате злоумышленник с учетом предыдущих судимостей получил три года в колонии строгого режима, а также суд обязал его вернуть растраченные деньги.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30391

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined