Суд отправил в колонию кемеровского бизнесмена за растрату денег заказчика

Суд в Центральном районе Кемерова вынес приговор 51-летнему работнику, растратившему деньги заказчика. Между директором местной фирмы и предпринимателем был заключен договор, согласно которому последний должен был выполнить ремонт в компании. На счет работника перечислили миллион рублей, часть из которых он потратил вовсе не на работы.

– Часть этой суммы, около 350 тысяч рублей, предприниматель потратил по своему усмотрению. В результате он не смог выполнить весь объем работ и приобрести необходимый материал для этого, – сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате злоумышленник с учетом предыдущих судимостей получил три года в колонии строгого режима, а также суд обязал его вернуть растраченные деньги.