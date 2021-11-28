Суд отправил под арест пятерых обвиняемых по делу о ЧП на "Листвяжной"

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Все обвиняемые по делу о гибели людей на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК-"СДС-уголь") были арестованы.

Под арест попали: директор беловской шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименко. Об этом сообщил корреспондент "Известий" из зала судебного заседания.


Директор и замдиректора шахты арестованы на два месяца — до 25 января 2022 года.


Напомним, что по факту инцидента на шахте "Листвяжная" было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Кроме того, в отношении инспекторов Ростехнадзора правоохранители возбудили дело по факту халатности.

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