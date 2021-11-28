Под арест попали: директор беловской шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименко. Об этом сообщил корреспондент "Известий" из зала судебного заседания.

Директор и замдиректора шахты арестованы на два месяца — до 25 января 2022 года.

Напомним, что по факту инцидента на шахте "Листвяжная" было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Кроме того, в отношении инспекторов Ростехнадзора правоохранители возбудили дело по факту халатности.