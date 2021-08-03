Суд отправил кузбассовца на десять лет в колонию и обязал выплатить крупную сумму за нападение на почтальона

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Кузбассовец со знакомым ограбил почтальона, что обернулось для него колонией и взысканием 179 тыс. рублей.

Топкинский городской суд вынес приговор мужчине, который обвинялся по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража") и ч. 3 ст.162 УК РФ ("Разбой"). Как выяснилось, двое друзей задумали улучшить свое материальное положение и напали на почтальона, у которого были пенсии граждан.

— Использовав камуфляжные костюмы, маски и баллон со слезоточивым газом, злоумышленник со своим товарищем ворвались в дом проживающего там почтальона, — сообщили в областном УФССП.

Они брызнули из баллона в лицо сотруднику почти, дважды ударили и забрали найденные деньги. В результате суд отправил кузбассовца в колонию на десять лет и обязал выплатить компенсацию 179 тыс. рублей.


Нахождение в местах лишения свободы не служит причиной не гасить долг, поэтому приставы начали списывать деньги со счетов мужчины, а также из зарплаты. В результате долг погасила мать грабителя.

Да!
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