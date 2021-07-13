Суд отменил последнее решение по делу о шахте рядом с кемеровской Лесной поляной

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Девятый арбитражный суд города Москвы отменил решение по частичному удовлетворению требований ООО "Шахта Лапичевская", которую хотят создать под Кемеровом.

Из решения московского суда следует, что частичное удовлетворение требований собственника шахты полностью отменено.

- Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт, - говорится говорится в материалах дела.

Таким образом, ранее принятое решение, которое обязывало Роснедра дополнительно рассмотреть документацию проекта шахты, перестает действовать.


Напомним, очередное заседание по делу шахты "Лапичевская" должно было состояться еще в конце июня, однако было перенесено на 12 июля.

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