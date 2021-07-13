Суд отменил последнее решение по делу о шахте рядом с кемеровской Лесной поляной

Из решения московского суда следует, что частичное удовлетворение требований собственника шахты полностью отменено.
- Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт, - говорится говорится в материалах дела.
Таким образом, ранее принятое решение, которое обязывало Роснедра дополнительно рассмотреть документацию проекта шахты, перестает действовать.
Напомним, очередное заседание по делу шахты "Лапичевская" должно было состояться еще в конце июня, однако было перенесено на 12 июля.
Загрузка комментариев