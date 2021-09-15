Суд отменил отправку в колонию сбывавшего поддельные банкноты кузбассовца

46-летний житель Чебулинского округа был признан виновным в хранении и сбыте поддельных денег по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Тем не менее в колонию кузбассовец так и не попал, приговор отменила судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда после апелляции. Осужденный, его адвокат и гособвинитель обжаловали решение суда. Теперь уголовное дело отправится на новое судебное рассмотрение, о чем рассказали в Мариинском городском суде.

Отмечается, что мера пресечения фальшивомонетчику в виде заключения под стражу оставлена без изменения.