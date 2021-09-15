Суд отменил оправдательный приговор кузбассовцу за смертельное избиение незнакомца

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В Кемеровской области на пересмотр отправится уголовное дело о жестокой расправе кузбассовца над человеком, по которому он был оправдан присяжными.

39-летний житель Березовского обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Установлено, что в декабре 2019 года кузбассовец на территории гаражного кооператива напал на незнакомца.

— <...> нанес ранее незнакомому ему мужчине обухом топора удар по голове, а также несколько ударов деревянной палкой по голове и телу. В результате наступила смерть потерпевшего, — сообщили в облапрокуратуре.

Суд присяжных признал недоказанным то, что преступление совершил именно обвиняемый. В этой связи мужчина был оправдан. Однако после выяснилось, что подсудимый и его адвокат сообщали присяжным отвлеченные данные, которые не относились к фактическим обстоятельствам происшествия. Гособвинитель подал апелляцию, отметив, что подобные действия повлияли на итоговое решение присяжных заседателей.


В результате Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение пройдет в Березовском городском суде.

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