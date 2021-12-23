Как сообщается в картотеке центрального районного суда Кемерова, судебное заседание по рассмотрению ходатайства либо заявления было назначено на 21 декабря, после чего его перенесли на 20 января. Из этого следует ,что разбирательство по делу о закрытии ТЦ продолжится через месяц в 2022 году.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда заседание по "иным причинам", как указывают представители суда, назначается на новую дату. Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что слушание перенесено на поздние даты декабря 2021 года.