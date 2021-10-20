Суд отклонил просьбу кузбасского банкира отменить приговор

1
Фото:  

Кемеровский областной суд оставил без изменений приговор бывшему председателю совета директоров Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Сергею Павлову, осужденному за злоупотребление полномочиями.

В марте 2021 года Павлов был признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Суд установил, глава совета директоров НМБ и по совместительству учредитель ЗАО СК "Южкузбасстрой" вступил в преступный сговор со своим сыном Александром Павловым, который также являлся директором НМБ, сообщает "Коммерсант".


Банк выступил гарантом по обязательствам "Южкузбасстроя" на сумму свыше 3 млрд рублей. Затем со счетов банка было списано 3,2 млрд рублей, поскольку компания не выполнила обязательства. В результате регулятор отозвал у кредитного учреждения лицензию. Суд признал это тяжкими последствиями для банка.


Сергею Павлову назначили шесть лет колонии, а также лишили права работать в финансовых учреждениях на полтора года. Защита экс-банкира добивалась признания его невиновным. Однако суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30269

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined