Суд отклонил просьбу кузбасского банкира отменить приговор

В марте 2021 года Павлов был признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Суд установил, глава совета директоров НМБ и по совместительству учредитель ЗАО СК "Южкузбасстрой" вступил в преступный сговор со своим сыном Александром Павловым, который также являлся директором НМБ, сообщает "Коммерсант".

Банк выступил гарантом по обязательствам "Южкузбасстроя" на сумму свыше 3 млрд рублей. Затем со счетов банка было списано 3,2 млрд рублей, поскольку компания не выполнила обязательства. В результате регулятор отозвал у кредитного учреждения лицензию. Суд признал это тяжкими последствиями для банка.

Сергею Павлову назначили шесть лет колонии, а также лишили права работать в финансовых учреждениях на полтора года. Защита экс-банкира добивалась признания его невиновным. Однако суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.