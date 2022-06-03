Суд отказался выпускать из СИЗО главного инженера "Листвяжной"

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Кемеровский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова, который является фигурантом дела о трагедии на беловской шахте

Апелляция главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова об отмене решения Заводского районного суда города Кемерово от 22 апреля, согласно которому обвиняемый пробудет в СИЗО до 25 июля, была отклонена облсудом.

– Судом разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления в части продления срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу, – следует из официального документа

Однако Лобанову удалось добиться того, что из описательно-мотивировочной части убрали противоречие относительно законности материалов оперативно-розыскных мероприятий.

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