Апелляция главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова об отмене решения Заводского районного суда города Кемерово от 22 апреля, согласно которому обвиняемый пробудет в СИЗО до 25 июля, была отклонена облсудом.
– Судом разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления в части продления срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу, – следует из официального документа
Однако Лобанову удалось добиться того, что из описательно-мотивировочной части убрали противоречие относительно законности материалов оперативно-розыскных мероприятий.
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