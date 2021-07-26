Суд отказал командиру во взыскании выплаченной бывшему контрактнику из Кузбасса премии

По информации, представленной в Мариинском городском суде, соответствующую выплату солдат получил в автоматическом режиме, однако не имел права на это, как посчитал командир, поскольку неудовлетворительно проявил себя при оценке его физической подготовки в тот период, в который премия в размере около 40 тысяч рублей и была начислена ему.

Однако судья отказал командиру в его требованиях взыскать средства с военного. Обусловлено решение тем, что выплата является материальным стимулированием, а получил ее солдат в соответствии с приказом, несмотря на оценку своей физической подготовки.

- В соответствии с требованиями действующего законодательства не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки, - уточнили в пресс-службе суда.

Командир попытался обжаловать решение в областном суде, однако его оставили без изменений.