Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о ЧП на "Листвяжной"

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Фигуранты дела об инциденте на кузбасской шахте "Листвяжная" останутся под стражей.

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов троих обвиняемых по делу о ЧП на "Листвяжной": руководителя шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Защита обжаловала продление ареста Заводским районным судом кузбасской столицы.

‒ Обжалуемыми постановлениями в отношении обвиняемых продлены сроки содержания под стражей: Герасименок С.В. 21 июля 2022 года на срок 3 месяца - до 24 октября 2022 года, Махракову С.И. 20 июля 2022 года на срок 3 месяца - до 25 октября 2022 года, Молоствову А.Б. 21 июля 2022 года на срок 3 месяца - до 25 октября 2022 года, ‒ сообщают в пресс-службе Кемеровского областного суда.

По итогам судебных заседаний постановления остались без изменения, а жалобы адвокатов ‒ без удовлетворения. Таким образом, обвиняемые останутся в СИЗО до октября текущего года.

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