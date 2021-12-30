Рассмотрением жалоб адвокатов занимался Кемеровский областной суд. Защита обжаловала арест главного инженера беловской шахты "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") Анатолия Лобанова и генерального директора "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева.

Решением суда жалобы адвокатов остались без удовлетворения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Кемеровского областного суда. Таким образом, фигуранты дела о трагедии на "Листвяжной", унесшей жизни 51 кузбассовца, остались под арестом.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что собственник ХК "СДС" Михаил Федяев также остался под стражей. Бизнесмена могут перевести в исправительную колонию. Тем временем суд приостановил деятельность "Листвяжной".