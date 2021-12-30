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Суд оставил в СИЗО еще двух фигурантов дела о гибели людей на "Листвяжной"

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Апелляционные жалобы адвокатов главного инженера кузбасской шахты "Листвяжная" и топ-менеджера ХК "СДС" остались без удовлетворения.

Рассмотрением жалоб адвокатов занимался Кемеровский областной суд. Защита обжаловала арест главного инженера беловской шахты "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") Анатолия Лобанова и генерального директора "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева.


Решением суда жалобы адвокатов остались без удовлетворения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Кемеровского областного суда. Таким образом, фигуранты дела о трагедии на "Листвяжной", унесшей жизни 51 кузбассовца, остались под арестом.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что собственник ХК "СДС" Михаил Федяев также остался под стражей. Бизнесмена могут перевести в исправительную колонию. Тем временем суд приостановил деятельность "Листвяжной".

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