Сегодня, 29 декабря, стал известен результат рассмотрения апелляционной жалобы, поданной адвокатом собственника "СДС" Михаила Федяева в Кемеровский областной суд. Напомним, что защита пыталась обжаловать решение об аресте бизнесмена. Суд оставил жалобу адвоката без удовлетворения.

"По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 15 декабря 2021 года оставил без изменения, апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Федяева М.Ю. ‒ без удовлетворения", ‒ сообщают в пресс-службе Кемеровского областного суда.

Таким образом, Михаил Федяев останется под стражей до 14 февраля 2022 года.

Напомним, что собственника "СДС" Михаила Федяева задержали вместе с несколькими управленцами компании после трагедии на шахте "Листвяжная", унесшей жизни 51 кузбассовца. Фигурантам было предъявлено обвинение. Обвинение полагает, что руководство "Листвяжной" знало о нарушениях безопасности. СМИ обнародовали доходы семьи Федяевых.