Суд оставил экс-главу МЧС Кузбасса под арестом

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Апелляционная жалоба защитника бывшего руководителя МЧС Кемеровской области, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", осталась без удовлетворения.

Сегодня, 27 декабря, появилась информация о рассмотрении Кемеровским областным судом апелляционных жалоб экс-главы регионального МЧС Александра Мамонтова и бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР Григория Терентьева. Мужчины обвиняются по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в "Зимней вишне" 25 марта 2018 года.

"Суд апелляционной инстанции постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 8 декабря 2021 года в отношении Мамонтова А.С., Терентьева Г.Н. оставил без изменения, апелляционные жалобы подсудимых и их адвокатов – без удовлетворения", ‒ сообщают в пресс-службе Кемеровского областного суда.

Таким образом, обозначенные фигуранты дела остаются под стражей до 10 марта 2022 года. Напомним, что бывших чиновников обвиняют по 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность" и ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".


Ранее редакция AVOKADO писала о полном оглашении приговора по второму делу о пожаре в "Зимней вишне".

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