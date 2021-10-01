Суд оставил без изменения решение приостановить работу опасной АГЗС в Кузбассе

Опасная газозаправка находится на въезде с 425-го километра трассы Р-255 "Сибирь". Еще в апреле этого года инспекторы Ростехнадзора нагрянули на объект с проверкой и нашли там множество серьезных нарушений

— Всего было выявлено около десятка грубых нарушений требований закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также федеральных правил безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива и других нормативных правовых актов, — рассказали в Мариинском городском суде.

Однако на заседании представитель ООО "Чебуламежрайгаз" отрицал вину, назвав дело малозначительным, и попросил прекратить производство. По его мнению, проблемы с оформлением документов не могут быть причиной для привлечения к административной ответственности.

Мариинский городской суд установил, что были допущены нарушения по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, которые создают потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. С 15 сентября газозаправку закрыли на 90 суток. Однако решение было обжаловано в Кемеровском областном суде, тем не менее оно оставлено без изменений.