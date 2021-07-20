Суд остановил работы на опасном производственном объекте шахты на три месяца в Кузбассе

По информации, представленной в пресс-службе УФССП Кузбасса, известно, что проверочные мероприятия на шахте была инициирована Сибирским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По ее итогам специалистам удалось установить, что объект эксплуатировался с нарушениями правил промышленной безопасности. Среди них выделяют: отступление от проектных документаций при ведение горных работ, несоблюдение технологий и порядка отработки месторождения, горные работы на нижележащих горизонтах по западному борту велись без выполнения работ по вышележащим горизонтам. Их общий объем составил 2 200 тысяч м3.

Кроме того, горные работы по вскрыше, а также добыче в районе геологического разреза велись с отступлением от проекта. Как результат: образовалась опасная зона «высокий уступ». Однако ее границы не были обозначены предупредительными знаками или какими-либо ограждениями.

Это же могло стать причиной возникновения различных аварийных ситуаций.

- Нарушение данных параметров могло привести к снижению устойчивости борта разреза и деформации борта и представляло непосредственную угрозу опасности для жизни людей, - уточнили в ведомстве.

Материалы проверки были переданы в Центральный районный суд Прокопьевска, где юрлицо признали виновным в совершении нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В качестве наказания было назначено приостановление деятельности по ведению горных работ по западному борту между геологическими разрезами на опасном производственном объекте. Срок, в который требования будут действительны, составил 90 суток.

Судебные приставы в исполнение требований закрыли объект.