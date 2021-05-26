Суд оштрафовал кузбасского чиновника за ненадлежащее содержание дорог

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Прокуратура уличила власти Ленинск-Кузнецкого района в создании угрозы безопасности людей на дороге, где отсутствовали регулирующие движение знаки.

При проверке в поселке Восходящий надзорный орган выявил серьезные нарушения: на проезжей части не были установлены знаки "Главная дорога" и "Уступи дорогу", что создавало угрозу жизни и здоровья участников движения. Выяснилось, что ответственным за монтаж объектов был начальник отдела по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Ленинск-Кузнецкого района.


В этой связи прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения и содержания дорог). Суд признал руководителя виновным и назначил административный штраф 20 тыс. рублей.


Также главе района внесли представление об устранении нарушений, виновник получил дисциплинарное наказание, после чего нужные знаки появились на дороге, сообщили в областной прокуратуре.

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