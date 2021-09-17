Суд оштрафовал кемеровчанина за комментарии в соцсетях

35-летний житель Центрального района кузбасской столицы, являясь пользователем популярной соцсети, оставлял под постами комментарии.
— <...> в январе 2021 года разместил 3 комментария экстремистского характера, направленных на возбуждение ненависти и вражды. Просмотр материалов был доступен для просмотра неопределенному кругу пользователей сети Интернет, — рассказали в облпрокуратуре.
В результате суд признал данную информацию запрещенной к распространению на территории России, а комментатора привлек к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и оштрафовал на 10 000 рублей.
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