Суд оштрафовал кемеровчанина за комментарии в соцсетях

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Надзорный орган уличил кузбассовца в распространении экстремистских высказываний в Сети. Дело дошло до суда.

35-летний житель Центрального района кузбасской столицы, являясь пользователем популярной соцсети, оставлял под постами комментарии.

— <...> в январе 2021 года разместил 3 комментария экстремистского характера, направленных на возбуждение ненависти и вражды. Просмотр материалов был доступен для просмотра неопределенному кругу пользователей сети Интернет, — рассказали в облпрокуратуре.

В результате суд признал данную информацию запрещенной к распространению на территории России, а комментатора привлек к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и оштрафовал на 10 000 рублей.

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