Суд оштрафовал экс-работника салона связи в Кузбассе за продажу данных об абонентах

0
Фото:  

Бывший сотрудник салона связи в кузбасском городе получил крупный штраф за распространение сведений о клиентах.

В Мариинске суд оштрафовал 24-летнего бывшего сотрудника салона сотовой связи после того, как мужчина начал торговать персональными данными абонентов. Установлено, что в апреле прошлого года мариинец получил сообщение с предложением продать сведения о пользователях оператора сотовой связи и согласился.

— В результате злоумышленнику удалось в течение апреля – мая 2020 года продать неустановленным лицам за девять приемов персональную информацию одиннадцати абонентов, — рассказали в Мариинском городском суде.

Когда эта информация стала известна правоохранителям, мужчина сознался в содеянном. В результате суд назначил ему штраф в размере 140 тыс. рублей, а также на полтора года запретил работать в сферах, где есть доступ к защищенной законом компьютерной информации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30364

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined