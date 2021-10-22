Суд оштрафовал экс-работника салона связи в Кузбассе за продажу данных об абонентах

В Мариинске суд оштрафовал 24-летнего бывшего сотрудника салона сотовой связи после того, как мужчина начал торговать персональными данными абонентов. Установлено, что в апреле прошлого года мариинец получил сообщение с предложением продать сведения о пользователях оператора сотовой связи и согласился.

— В результате злоумышленнику удалось в течение апреля – мая 2020 года продать неустановленным лицам за девять приемов персональную информацию одиннадцати абонентов, — рассказали в Мариинском городском суде.

Когда эта информация стала известна правоохранителям, мужчина сознался в содеянном. В результате суд назначил ему штраф в размере 140 тыс. рублей, а также на полтора года запретил работать в сферах, где есть доступ к защищенной законом компьютерной информации.