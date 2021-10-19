Суд оштрафовал больницу в Новокузнецке на 75 тыс рублей

Из материалов Центрального района Новокузнецка следует, что в ходе проверки специалисты Росздравнадзора выявили в медицинском учреждении ряд нарушений, в список вошли: отсутствие необходимого для реабилитации пациентов оборудование и приборов для определения кожной, болевой чувствительности, а также ортопедических бандажей для рук и ног, аппаратов для стимуляции ротовой полости, различных тренажеров.

В результате центральный районный суд принял решение наказать представителей больницы по 3 ст. 19.20 КоАП РФ "Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий".

В качестве наказания государственный орган власти назначил больнице штраф в размере 75 тысяч рублей.