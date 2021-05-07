Суд оправдал тренера попавшей в смертельное ДТП кемеровской юношеской команды по футболу

По информации, предоставленной в Кемеровском районном суде, стало известно, что в четверг, 6 мая, в силу вступил оправдательный приговор по делу, возбужденному в отношении тренера футбольной команды «Кузбасс им. Виталия Раздаева» Олега Кривошеева. Житель шахтерского края обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Тренер мог попасть в тюрьму сроком до 10 лет, однако в ходе судебных тяжб адвокату обвиняемого удалось доказать невиновность своего клиента.

– Несмотря на подчинение данной команды Кривошееву О.А., извлечение прибыли от участия футбольной команды в спортивных соревнованиях и от организации проезда футбольной команды к месту проведения спортивных соревнований и обратно, целью деятельности Кривошеева О.А. не было, – сообщил Официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук

То есть, услуги по перевозки детей в указанном случае предоставлял непосредственно владелец самого автобуса, перевозившего спортсменов-юниоров, и рулевой, которым на момент ДТП был сын хозяина разбившегося транспортного средства.

По результатам судебных тяжб, тренер был признан невиновным. Однако за ним признали право на реабилитацию, а также возмещения ущерба, который связан с обвинением.

Отмечается, что иски родителей погибших футболистов были оставлены без рассмотрения. Один из них был на сумму 3 миллиона рублей, второй – на 5 миллионов рублей.

Напомним, смертельное ДТП произошло летом 2016 года на трассе «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Тогда водителю автомобиля Hyundai Grand Starex не удалось справиться с управлением, вследствие чего он наехал на тросовый барьер. В результате аварии погибли двое юных футболистов, еще четверо получили травмы.