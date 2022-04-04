Суд ограничил свободу кузбассовца из-за поддельного документа

Нарушитель был остановлен правоохранителями в октябре 2021 года на одной из улиц Киселевска. После проверки документов выяснилось, что водитель Hyundai Creta, 49-летний местный житель, предъявил поддельные "права": экспертиза показала, что документ с такой же серией и номером зарегистрирован на другого человека.

Мужчина рассказал, что купил водительское удостоверение через Интернет за 30 тысяч рублей. В отношении киселевчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.