Суд ограничил свободу кузбассовца из-за поддельного документа

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Житель Кемеровской области понес наказание после покупки фальшивого удостоверения.

Нарушитель был остановлен правоохранителями в октябре 2021 года на одной из улиц Киселевска. После проверки документов выяснилось, что водитель Hyundai Creta, 49-летний местный житель, предъявил поддельные "права": экспертиза показала, что документ с такой же серией и номером зарегистрирован на другого человека.


Мужчина рассказал, что купил водительское удостоверение через Интернет за 30 тысяч рублей. В отношении киселевчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.

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