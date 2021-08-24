Суд ограничил работу кузбасской шахты из-за нарушений безопасности

По результатам проверки Ростехнадзора, специалисты которого осмотрели кузбасское предприятие

в городе Березовский, судебные приставы приняли решение приостановили деятельность по проведению конвейерного уклона на шахте на несколько месяцев.

Причиной такого исхода стало то, что на объекте не соблюдались требования промышленной безопасности, а именно: не был проведен проверочный расчет по разбавлению продуктов выхлопных газов от используемого дизелевоза, что стало причиной загазирования выработки, а также не производился расчет контрольного времени загазирования выработки выполнен расчетным путем по недействующему нормативному документу, опытным путем контрольное время загазирования забоя выработки до 2% метана не проводилось; призабойное пространство выработки не было обеспечено расчетным количеством воздуха, а питающий насос эксплуатировался с нарушением взрывозащиты, прокомментировали в УФССП Кемеровской области.

В связи с угрозой жизни и здоровью людей суд принял решение приостановить работы по проведению конвейерного уклона на 90 суток. В случае, если руководство предприятия возобновит данную деятельность в указанный период, может встать вопрос о возбуждении уголовного дела.