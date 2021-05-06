Суд обязал новокузнецкие власти предоставить сироте положенное по закону жилье

В декабре прошлого года прокуратура Новоильинского района Новокузнецка получила заявление, согласно которому право молодого человека, оставшегося без попечения родителей, на получение жилплощади было нарушено. Данный факт подтвердился после проведения прокурорской проверки.

В этой связи представитель надзорного органа направил в Центральный районный суд требование о защите прав сироты, которое было удовлетворено. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

По решению суда, исполнение которого находится на контроле прокуратуры, горадминистрация обязана в апреле 2021 года предоставить сироте благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим нормам.