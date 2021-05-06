Суд обязал новокузнецкие власти предоставить сироте положенное по закону жилье

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Житель южной столицы Кузбасса, оставшийся без родителей, должен был получить полагающуюся ему жилплощадь, однако местные власти нарушили права сироты.

В декабре прошлого года прокуратура Новоильинского района Новокузнецка получила заявление, согласно которому право молодого человека, оставшегося без попечения родителей, на получение жилплощади было нарушено. Данный факт подтвердился после проведения прокурорской проверки.


В этой связи представитель надзорного органа направил в Центральный районный суд требование о защите прав сироты, которое было удовлетворено. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

По решению суда, исполнение которого находится на контроле прокуратуры, горадминистрация обязана в апреле 2021 года предоставить сироте благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим нормам.

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