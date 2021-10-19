Суд обязал мэрию кузбасского города обеспечить женщину-инвалида жильем вне очереди

Анжеросудженка является инвалидом с детства и с 2018 года состоит на учете нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма. Однако у молодой женщины тяжелая форма хронического заболевания, поэтому она имеет право на получение жилплощади вне очереди с дополнительным жильем.

— Заявитель в сентябре 2020 года внесена в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением вне очереди. Но жильем она обеспечена так и не была. Дом, в котором она проживает, признан непригодным для проживания, — рассказали в облпрокуратуре.

Тогда суд обязал администрацию Анжеро-Судженска предоставить женщине во внеочередном порядке жилое помещение общей площадью не менее нормы предоставления жилья с учетом права на дополнительную жилую площадь.

Мэрия попробовала обжаловать решение, однако суд оставил его без изменений.