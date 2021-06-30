Суд обязал кузбассовца содержать бывшую жену

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в браке ответчик и истец состояли полтора года. Незадолго до того, как развестись, у них родился ребенок. К текущему же моменту горожанка лишена возможности трудоустроиться из-за его малолетнего возраста.

В этой связи она и обратилась в суд с требованием о взыскании с бывшего мужа алиментов в размере пяти тысяч рублей ежемесячно до того, как ребенку исполнится три года. Однако экс-супруг был против.

- Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований. Пояснил, что уже выплачивает алименты в размере 1/4 части доходов ежемесячно на содержание ребенка. Средняя заработная плата составляет около 25 тысяч рублей, из которых уже производятся удержания по алиментам, а также он арендует жилье. В связи с этим остается небольшая сумма для проживания, - уточнили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Тем не менее, доводы, озвученные кузбассовцем, суд счел несостоятельными, поскольку обстоятельства не освобождают его от обязательств по выплате алиментов.

В итоге требования истца были удовлетворены частично. Ее бывшего мужа обязали каждый месяц выплачивать ей по три тысячи рублей, пока ребенок не достигнет возраста трех лет.