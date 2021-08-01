Суд обязал кузбасскую больницу выплатить матери погибшего младенца 1 миллион рублей

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Новорожденный ребенок погиб в медучреждении в Кемеровской области из-за неправильных настроек аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Дело дошло до суда, в котором от больницы потребовали выплатить матери младенца компенсацию в 1 миллион рублей.

На свет новорожденный появился в Кемерове, он был здоров. Его состояние начало ухудшаться тогда, когда его перевели в детское отделение. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней он погиб.


Как сообщили Telegram-канал Mash Siberia, впоследствии стало известно, что точной причиной гибели малыша послужила легочно-сердечная недостаточность, вызванная тем, что аппарат ИВЛ, к которому и был подключен новорожденный, оказался неправильно настроен. До гибели ребенка его мать просила от медиков перевести ребенка в другое учреждение, однако получила отказ.


В итоге Новосибирский суд обязал медучреждение выплатить матери скончавшегося один миллион рублей в качестве моральной компенсации.

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